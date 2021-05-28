В Макеевке провели капитальный ремонт многоквартирного дома

В Макеевке в Советском районе на совесть отремонтировали многоквартирный дом. Фото: Минстрой ДНР

28 мая после проведенного капитального ремонта жильцов многоквартирного дома № 13, Советского района Макеевки навестили министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Сергей Наумец и глава администрации города Сергей Голощапов.

- Ремонт этого трехэтажного жилого дома, 1962 года постройки, был включен в перечень программных мероприятий 2020 года, утвержденных Главой Республики. Из-за аварийного состояния, вызванного высокой степенью износа, дом нуждался в проведении капремонта: из стен выпадали кирпичи, в 2019 году в доме обрушились два балкона.

Сейчас на доме выполнено устройство карнизных плит, усиление и восстановление балконов, усиление и утепление стен, перекладка вентиляционных каналов, установка окон и балконных блоков, устройство мягкой крыши над 1 и 3 подъездами, восстановление плиты выхода на крышу, оштукатуривание, усиление фундамента, устройство ограждения кровли, ремонт подъездов и квартир, устройство отмостки, - рассказал Министр строительства.

Еще при Украине, в 2005 году, во время ремонта здесь неудачно установили карнизные свесы, и во время осадков происходило затекание по стенам.

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