В ДНР займутся капитальным ремонтом лифтов

В прошлом году за счет государственных средств были отремонтированы 204 подъемника Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около шести тысяч лифтов, расположенных в домах Донецкой Народной Республики, обветшали и требуют капитального ремонта. В 2020 году за счет государства были отремонтированы 204 подъемника, и работа продолжится. Об этом говорилось на встрече Главы ДНР Дениса Пушилина с министром промышленности и торговли Владимиром Рущаком.

- Мы нацелены на капитальные ремонты по всем лифтам. Производителям должно быть понятно, что работы у них будет надолго. Есть смысл планировать с учетом потребностей Республики, - отметил Денис Пушилин.

В свою очередь, руководитель Минпромторга рассказал, что в Республике наладили выпуск своих комплектующих для ремонта подъемников. Этим вопросом уже занялись 16 производителей.

- Стоимость работ и материалов, которые будут произведены на территории ДНР, составляет всего 1,5 миллиона рублей. Мы можем делать готовую единицу изделия, которая на миллион рублей дешевле импортных аналогов, - заявил министр.

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