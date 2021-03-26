В школах ДНР теперь будут не только обучать, но и воспитывать Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 26 марта, депутаты Народного Совета ДНР внесли изменения в закон «Об образовании», приняв систему организации воспитательной работы в учебных учреждениях. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

- Образование должно включать не только знания и навыки, но и духовные, моральные ценности, которые формируют личность гражданина, объединяют общество, - рассказал председатель парламента Владимир Бидевка.

Законом в частности предусматривается необходимость разработки календарных планов по воспитательной работе, ведения учебно-методической документации. Помимо этого, предполагается наделить советы обучающихся и родителей правом принимать участие в разработке программ воспитания.

- Юные граждане Республики будут воспитываться в духе взаимного уважения, уважения к закону, старшим поколениям, защитникам Отечества и подвигам Героев, - добавил спикер.

Документ будет направлен на подпись Главе ДНР и в случае подписания вступит в силу с 1 сентября 2021 года.

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