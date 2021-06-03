Из-за непогоды без света остались более 66 тысяч жителей ЛНР

В большинстве населенных пунктов электроснабжение уже восстановлено. Фото: mintek-dnr.ru

Более 66 тысяч жителей Луганской Народной Республики остались без света из-за аварийных отключений, вызванных сильным дождем. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР.

- В результате аварийных отключений линий электропередачи, связанных с неблагоприятными погодными условиями, в разных районах Республики были обесточены 66 тысяч 728 абонентов, - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что отключение света произошло в Луганске, Красном Луче, Брянке, Ровеньках, Стаханове и Антраците, частично - в Лутугинском, Перевальском, Свердловском, Краснодонском и Славяносербском районах ЛНР. В большинстве населенных пунктов электроснабжение уже восстановлено.

Напомним, в Донецке 2 июня из-за сильного дождя было приостановлено движение трамваев.

- Временно приостановили трамвайное движение по маршрутам №№ 16, 8 по причине скопления дождевой воды выше нормы на улице Кронштадтской, - сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Алексей Кулемзин.

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