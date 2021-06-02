ГАИ ДНР призвала водителей и пешеходов быть внимательными на дорогах в связи с ливнями

ГАИ призвала водителей и пешеходов быть внимательными на дорогах. Фото: МВД ДНР

Сегодня, 2 июня, и в ближайшие дни в ДНР ожидается интенсивное выпадение осадков в виде дождя, что может стать причиной осложнения дорожной обстановки. Снижение видимости и ухудшение сцепления шин с дорожным покрытием могут обернуться ДТП. Об этом сообщили в ЦОС МВД ДНР.

- Госавтоинспекция рекомендует водителям выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию и интервал, с особым вниманием проезжать перекрестки и пешеходные переходы, соблюдать ПДД при маневрировании. При движении в условиях недостаточной видимости необходимо использовать внешние световые приборы, следить за их чистотой и технической исправностью, - рассказали в УГАИ МВД.

Пешеходам в условиях неблагоприятной погоды необходимо переходить проезжую часть исключительно по пешеходным переходам, не выбегать внезапно на дорогу перед приближающимся транспортом.

Также необходимо учитывать, что зонты и капюшоны ограничивают видимость у пеших участников дорожного движения, прослушивание музыки в наушниках и разговор по мобильному телефону лишают возможности своевременно услышать шум приближающейся машины или звуковой сигнал. Пешеходы при переходе дороги должны убедиться в безопасности перехода и помнить, что на мокром покрытии длина тормозного пути транспорта увеличивается.