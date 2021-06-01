В Донецке выпустили в небо белые шары и горящие фонарики в память о погибших детях Донбасса

Акция «Ангелы» проводится традиционно 1 июня. Фото: t.me/pushilindenis

Сегодня, в День защиты детей, в донецком парке имени Щербакова традиционно прошла акция «Ангелы». В память о погибших детях Донбасса в небо выпусти белые шары и горящие фонарики.

- Семь лет на земле Донбасса идет война, от которой страдают наши дети. Они знают, что такое внезапные обстрелы, свист летящих мин, разрывы боеприпасов и грохот канонады, - сказал в ходе акции Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Денис Пушилин. Фото: t.me/pushilindenis

Акция «Ангелы» проводится традиционно 1 июня. Фото: t.me/pushilindenis

Он отметил, что за время конфликта от украинских снарядов в ДНР погиб 91 ребенок.

- Такое нельзя забыть и простить, - говорит Денис Владимирович. - Мы проводим акцию «Ангелы», чтобы напомнить всему миру о страшных последствиях киевской агрессии на нашей земле. Мы будем помнить всегда о маленьких ангелах Донбасса и делаем все, чтобы таких трагедий не повторилось.

Акция «Ангелы» проводится традиционно 1 июня. Фото: t.me/pushilindenis

Акция «Ангелы» проводится традиционно 1 июня Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

К акции в память о погибших детях Донбасса присоединились 12 регионов Российской Федерации, Соединенные Штаты Америки, несколько европейских стран, Пакистан.

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