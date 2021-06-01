Денис Пушилин подарил дом семье погибшего Героя ДНР Сергея Носовского

Денис Пушилин вручил ключи от дома вдове погибшего Героя ДНР. Фото: t.me/pushilindenis

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин передал ключи и документы от дома семье погибшего Героя ДНР Сергея Носовского.

- В марте, когда вручал вдове погибшего Сергея Носовского Звезду Героя Донецкой Народной Республики, она обратилась с просьбой помочь с жильем. У Софии Владимировны трое детей – невозможно было не осуществить это желание, - сказал руководитель государства.

Денис Владимирович отметил, что впервые увидел на лице Софии Носовской улыбку.

- Она довольна и его состоянием, и тем, что в нем новая мебель, холодильник, телевизор, - говорит Пушилин. - И даже есть участок земли, наличие которого для нее было важным.

Денис Пушилин вручил ключи от дома вдове погибшего Героя ДНР. Фото: t.me/pushilindenis

Денис Пушилин вручил ключи от дома семье погибшего Героя ДНР. Фото: t.me/pushilindenis

Глава Республики отметил, что память о мужественных защитниках включает и внимание к их близким. Они должны ощущать чуткую поддержку и участие.

- Наша обязанность – сделать все возможное, чтобы семьи погибших военнослужащих были социально защищены, чувствовали заботу государства, - подчеркнул Денис Пушилин.

В марте 2021 года за заслуги перед Республикой и ее народом, связанные с совершением геройского подвига, мужества и отвагу, проявленные в боях по защите ДНР, гвардии капитану Сергею Носовскому посмертно присвоено звание Героя Донецкой Народной Республики.

- Кто эти ребята, которые сейчас становятся героями? Это ребята, еще вчера не знавшие, что придет война и придется воплощать в жизнь фрагменты фильмов и истории из книг о Великой Отечественной войне, о героических подвигах наших предков, которые они ранее смотрели и читали, - сказал тогда Денис Владимирович.

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