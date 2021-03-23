В ДНР посмертно наградили военнослужащих Сергея Носовского и Владимира Пятака

Медаль «Золотая Звезда» получила вдова гвардии капитана Сергея Носовского. Фото: denis-pushilin.ru

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в одной из воинских частей Народной милиции вручил государственные награды родственникам военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач.

За заслуги перед Донецкой Народной Республикой и ее народом, связанные с совершением геройского подвига, мужество и отвагу, проявленные в боях по защите ДНР, гвардии капитану Сергею Носовскому посмертно было присвоено звание Героя Донецкой Народной Республики, гвардии младший сержант Владимир Пятак был удостоен знака отличия «Георгиевский крест» IV степени, также посмертно.

Девятнадцатилетней дочери погибшего гвардии младшего сержанта Владимира Пятака Денис Пушилин вручил Георгиевский крест IV степени. Фото: denis-pushilin.ru

- Очень тяжело вручать награды посмертно. Сегодня медаль «Золотая Звезда» получила вдова гвардии капитана Сергея Носовского, которому присвоено звание Героя ДНР, - сказал Глава ДНР.

Девятнадцатилетней дочери погибшего гвардии младшего сержанта Владимира Пятака Денис Пушилин вручил Георгиевский крест IV степени.

- Невозможно передать словами всю горечь и боль утраты родных, - отметил Денис Владимирович. - Всегда тяжело находить нужные слова, когда близких людей нет, когда ничто их уже не вернет. Но в наших силах сделать все возможное, чтобы память о них осталась навсегда.

Военнослужащие ДНР награждены посмертно. Фото: denis-pushilin.ru

Денис Пушилин говорит, что Республика живет в очень непростое время, нужно строить свою государственность в тот момент, когда по территории молодого пока еще не признанного государства каждый день прилетают снаряды.

- Кто эти ребята, которые сейчас становятся героями? Это ребята, еще вчера не знавшие, что придет война и придется воплощать в жизнь фрагменты фильмов и истории из книг о Великой Отечественной войне, о героических подвигах наших предков, которые они ранее смотрели и читали, - сказал руководитель ДНР.

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