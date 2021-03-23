МИД ДНР: Донбасс неоднократно убеждался, что вооруженным формированиям Украины не важно, на кого наводить прицел

Александровка регулярно попадает под обстрелы киевских силовиков Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В министерстве иностранных дел Донецкой Народной Республики сделали заявление в связи с гибелью в результате огня украинского снайпера мирного жителя в Александровке.

- Донбасс неоднократно убеждался, что вооруженным формированиям Украины не важно, на кого наводить прицел – на солдата, пенсионера, женщину или ребенка, - говорится в заявлении. - В то время, как на международных площадках Украина рапортует об успехах соблюдения Мер по усилению режима прекращения огня, продолжают гибнуть мирные жители. Так случилось и вчера.

В МНР отметили, что варварский огонь был открыт в тот момент, когда мужчина занимался домашним хозяйством во дворе собственного дома.

- Крайне циничен и тот факт, что несколько часов ВФУ вели целенаправленный огонь по этому же сектору, препятствуя работе эвакуационной группы. К сожалению, пролитая кровь мирных граждан – это то, что Киев называет «беспрецедентным успехом», - подчеркнули в ведомстве.

Во внешнеполитическом ведомстве говорят, что это первый случай гибели мирного жителя с 27 июля 2020 года.

- Более того, именно в Александровке была зафиксирована последняя, до вступления в силу соглашения, жертва от вооруженной агрессии ВФУ – 22 июня 2020 года в поселке погиб мужчина в результате обстрела жилого сектора из гранатомета. Ситуация была аналогична вчерашней – долгое время непрекращающийся огонь ВФУ препятствовал эвакуации тела погибшего, - рассказали в министерстве. - Прицельное и намеренное убийство мирного, безоружного пожилого человека – это военное преступление, которое не имеет срока давности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В результате украинского обстрела погибли двое военнослужащих ДНР

Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики (подробности)