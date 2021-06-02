В Донецке в Кировской районе приостановлено движение трамваев

В Кировской районе приостановлено движение трамваев Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сегодня, 2 июня, в Донецке в Кировском районе приостановлено движение трамваев по двум маршрутам. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

- Временно приостановлено движение трамваев по маршрутам №№ 16, 8 по причине скопления дождевой воды выше нормы на улице Кронштадтской, - отметил Алексей Валерьевич.

Трамвайный маршрут № 8 связывая центр столицы с прифронтовым Кировским районом города. Трамвай № 16 следует от улицы Кирова до станции Рутченково.

В Донецке дождливая погода с вечера понедельника. Синоптики прогнозируют ливни с грозами в течение всей недели.

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