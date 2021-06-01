Глава Республики Денис Пушилин вручил ключи от дома вдове погибшего Героя ДНР

Денис Пушилин и София Носовская. Фото: t.me/pushilindenis

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вручил ключи и документы от дома семье погибшего Героя ДНР Сергея Носовского.

- В марте, когда вручал вдове погибшего Сергея Носовского Звезду Героя Донецкой Народной Республики, она обратилась с просьбой помочь с жильем. У Софии Владимировны трое детей – невозможно было не осуществить это желание, - сказал Денис Владимирович.

Руководитель государства отметил, что когда вручал ключи и документы от дома – впервые увидел на лице Софии Носовской улыбку.

- Она довольна и его состоянием, и тем, что в нем новая мебель, холодильник, телевизор, - говорит Пушилин. - И даже есть участок земли, наличие которого для нее было важным.

Сергею Носовскому было присвоено звание Героя Донецкой Народной Республики посмертно.

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