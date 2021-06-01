«Пусть каждый ребенок нашей страны будет окружен любовью, вниманием и заботой!» Глава ДНР поздравил жителей с праздником

Денис Пушилин пожелал детям Республики радостного и беззаботного детства. Фото: АГ ДНР

Сегодня, 1 июня, Глава ДНР Денис Пушилин поздравил жителей Республики с Международным днем защиты детей. Текст поздравления опубликован на сайте руководителя государства.

Денис Пушилин отметил, что детство – удивительная пора, когда мир вокруг наполнен открытиями, яркими красками, мечтами и фантазиями. И в то же время это важный этап становления и развития характера, формирования жизненных ценностей каждого человека.

- Мы, взрослые, должны делать все возможное, чтобы у наших детей было счастливое детство, чтобы они росли умными, здоровыми и всесторонне развитыми, - заявил Глава ДНР.

Он подчеркнул, что в ДНР уделяют особое внимание программам, которые призваны поддерживать молодые таланты, детское творчество, занятия физической культурой и спортом. Одним из приоритетных направлений государства всегда была и будет помощь детям и многодетным семьям.

- Хочу выразить слова искренней благодарности всем, кто своим призванием, ежедневным трудом и любовью делает жизнь подрастающего поколения яркой, счастливой и многогранной. Спасибо вам за душевную теплоту и щедрое сердце! – поблагодарил Денис Пушилин.

Он пожелал детям Республики радостного и беззаботного детства.

- Пусть каждый ребенок нашей страны будет окружен любовью, вниманием и заботой! А мы приложим все усилия, чтобы именно так и было, - сказал руководитель Республики.

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