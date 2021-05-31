Глава ДНР подписал Распоряжение о приостановлении комендантского часа в выходные дни лета

Летом на выходных в ДНР не будет комендантского часа Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В выходные дни, в период с 1 июня по 15 сентября, в Донецкой Народной Республике приостановили действие режима комендантского часа. Соответствующее Распоряжение подписал Глава ДНР Денис Пушилин.

«Приостановить действие режима комендантского часа на территории Донецкой народной Республики еженедельно с 23.00 часов пятницы до 4.00 часов воскресенья с 1 июня по 15 сентября 2021 года», - говорится в тексте документа.

В этот период правоохранительные органы организуют усиленное патрулирование.

«Контроль исполнения настоящего Распоряжения возложить на Министра внутренних дел ДНР Дикого Алексея Александровича», - сказано в документе.

Распоряжение подписано и опубликовано на официальном сайте руководителя Республики.

О намерении поэтапной отмены комендантского часа Пушилин заявил на прошедшей два месяца назад большой пресс-конференции

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