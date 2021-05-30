За все время коронавирус в ДНР диагностирован у 38 851 жителя

За сутки коронавирус в ДНР диагностировали у 117 жителей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

По данным проведенных 29 мая исследований, коронавирус в ДНР выявили еще у 117 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- По состоянию на 10.00 30 мая заболевших инфекцией COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 38 851, - сообщили в Минздраве ДНР.

Из этого числа – 31 401 человек выздоровел от коронавируса. Зарегистрировано 2927 летальных случаев. Лечение продолжают 4523 пациента.

- Минздрав ДНР настоятельно рекомендует соблюдать профилактические меры, а также санитарно-гигиенические рекомендации, - заявили в здравоохранительном ведомстве.

Тем временем коронавирус в Луганской Народной Республике за сутки выявили 44 зараженных коронавирусом. За этот же период от Covid-19 вылечился 21 человек.

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