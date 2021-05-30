За сутки коронавирус в ЛНР выявили у 44 жителей

От коронавируса в ЛНР вылечились 4136 человек Фото: Андрей АБРАМОВ

Коронавирус в ЛНР выявили еще у 44 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.

- Всего по состоянию на 09.00 30 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Республики – 4767, – говорится в сообщении.

В Минздраве ЛНР отметили, что за сутки коронавирус поборол 21 житель.

- Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 4136 человек, - сказали в здравоохранительном ведомстве.

Зарегистрировано два летальных случая. За все время в ЛНР зафиксировано 439 случаев смерти от коронавирусной инфекции.

В здравоохранительном ведомстве ЛНР рассказали, что лечение от коронавирусной инфекции в Луганской Народной Республике продолжает 192 пациента.

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