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Политика25 мая 2021 20:56

В результате украинского обстрела Донецка погиб мирный житель

Представительство ДНР в СЦКК опубликовало данные следственных мероприятий по факту обстрела столицы Республики 24 мая
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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ВСУ стреляют по жилым кварталам (Архивное фото)

ВСУ стреляют по жилым кварталам (Архивное фото)

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В результате обстрела поселка шахты «Трудовская» со стороны вооруженных формирований Украины 24 мая ранения несовместимые с жизнь получил мирный житель. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- По уточненным данным, после проведения следственных мероприятий, включающих медицинскую экспертизу, установлено, что в результате обстрела из стрелкового оружия со стороны ВФУ вечером 24 мая сквозное пулевое ранение грудной клетки, несовместимое с жизнью, получил мирный житель поселка шахты «Трудовская» 1955 года рождения, - говорится в сообщении Представительства.

Напомним, вечером 24 мая киевские силовики подвергли обстрелу пригород Донецка. Ранее сообщалось о разрушениях объектов инфраструктуры.

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