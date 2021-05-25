В результате украинского обстрела Донецка погиб мирный житель

ВСУ стреляют по жилым кварталам (Архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В результате обстрела поселка шахты «Трудовская» со стороны вооруженных формирований Украины 24 мая ранения несовместимые с жизнь получил мирный житель. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- По уточненным данным, после проведения следственных мероприятий, включающих медицинскую экспертизу, установлено, что в результате обстрела из стрелкового оружия со стороны ВФУ вечером 24 мая сквозное пулевое ранение грудной клетки, несовместимое с жизнью, получил мирный житель поселка шахты «Трудовская» 1955 года рождения, - говорится в сообщении Представительства.

Напомним, вечером 24 мая киевские силовики подвергли обстрелу пригород Донецка. Ранее сообщалось о разрушениях объектов инфраструктуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Каким был комбриг «Призрака» Алексей Мозговой

Один из знаковых лидеров ополчения Донбасса погиб в результате покушения 23 мая 2015 года (подробнее)