В результате украинского обстрела 24 мая в Донецке повреждено пять домов

ВСУ стреляют по населенным пунктам Республики (Архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

24 мая украинские вооруженные формирования Украины обстреляли Петровский район Донецка. В результате огня было повреждено пять частных домов. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- По уточненным данным, противник вел огонь по Петровскому району Донецка с применением РПГ-7 и СПГ-9, в результате чего были зафиксированы повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры по улицам Луговского 52, 54 и 56/1, Климакшина, 27а и Республиканская, 25а, - рассказали в СЦКК.

Отмечается, что дома получили повреждения кровли, фасада, стен, окон, дверей и ограждений.

Напомним, за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины дважды открывали огонь по донецкому направлению. По населенным пунктам было выпущено 13 мин.

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