В результате украинского обстрела 24 мая в Донецке повреждено пять домов

ВСУ стреляют по населенным пунктам Республики (Архивное фото)
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
24 мая украинские вооруженные формирования Украины обстреляли Петровский район Донецка. В результате огня было повреждено пять частных домов. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
- По уточненным данным, противник вел огонь по Петровскому району Донецка с применением РПГ-7 и СПГ-9, в результате чего были зафиксированы повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры по улицам Луговского 52, 54 и 56/1, Климакшина, 27а и Республиканская, 25а, - рассказали в СЦКК.
Отмечается, что дома получили повреждения кровли, фасада, стен, окон, дверей и ограждений.
Напомним, за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины дважды открывали огонь по донецкому направлению. По населенным пунктам было выпущено 13 мин.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Донецке завершают восстановление двух разрушенных ВСУ многоэтажных домов
Ремонтные работы проходят в микрорайоне Октябрьский (подробности)