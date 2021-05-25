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Политика25 мая 2021 13:16

ВСУ выпустили по донецкому направлению 13 мин, зафиксированы повреждения инфраструктуры

Об этом сообщили в СЦКК
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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ВСУ продолжают стрелять по населенным пунктам ДНР (архивное фото)

ВСУ продолжают стрелять по населенным пунктам ДНР (архивное фото)

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины дважды открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

– Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 13 единиц, - сказали в СЦКК, отметив, что украинская армия применяла для обстрелы минометы калибром 60 и 120 миллиметров.

Под обстрел киевских силовиков попали поселки Спартак и шахты «Трудовская» на донецком направлении.

- Накануне сообщалось о повреждении двух домов, электроподстанции и газопровода в Петровском районе столицы, - подчеркнули в Представительстве.

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