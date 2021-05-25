ВСУ выпустили по донецкому направлению 13 мин, зафиксированы повреждения инфраструктуры

ВСУ продолжают стрелять по населенным пунктам ДНР (архивное фото)
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины дважды открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
– Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 13 единиц, - сказали в СЦКК, отметив, что украинская армия применяла для обстрелы минометы калибром 60 и 120 миллиметров.
Под обстрел киевских силовиков попали поселки Спартак и шахты «Трудовская» на донецком направлении.
- Накануне сообщалось о повреждении двух домов, электроподстанции и газопровода в Петровском районе столицы, - подчеркнули в Представительстве.
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