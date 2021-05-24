При обстреле Донецка ВСУ повредили два дома, газопровод и электроподстанцию

Украинские военные продолжают обстрелы жилых массивов Донбасса Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Сегодня вечером украинские войска обстреляли Петровский район Донецка. В результате получили повреждения два жилых дома, электроподстанция и газопровод. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- В 17.30 ВСУ открыли огонь из 60-миллиметровых минометов по поселку шахты «Трудовская» в западной части Донецка. На данный момент там зафиксированы повреждения газопровода низкого давления по улице Луговского, 54. Кроме того, пострадали жилые дома по адресам: улица Республиканская, 25а (кровля) и улица Луговского, 56/1 (кровля, окна, стены, входные двери), - рассказали наблюдатели.

Они также добавили, что по улице Амударьинской была обесточена трансформаторная подстанция. Без света остались 10 частных домов.

На место происшествия уже выехала оперативная группа представительства Республики в СЦКК, информация уточняется.

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