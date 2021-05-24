В Донецке завершают восстановление двух разрушенных ВСУ многоэтажных домов

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Сергей Наумец осмотрел качество выполненных работ. Фото: minstroy-dnr.ru

В микрорайоне Октябрьский города Донецка близится к завершению восстановление пострадавшего от украинских обстрелов жилья. Ремонтные работы проходят на проспекте Кремлевском в многоквартирных домах №№ 29 и 39. Об этом сообщили в администрации столицы.

- Несмотря на близкое расположение к линии фронта и периодические обстрелы, люди здесь стараются жить обычной жизнью. Сейчас ремонтные работы подходят к концу, - рассказали в мэрии.

Уточняется, что обе многоэтажки пострадали от прямых попаданий во время обстрелов микрорайона в 2014-2015 годах. Коммунальщикам и подрядчикам пришлось провести тут большую работу: в квартирах восстанавливали системы отопления, водоснабжения и канализацию, меняли кровлю и разрушенные конструкции домов.

В жилом доме № 29 сделан ремонт 8 квартир и подъезда. Фото: minstroy-dnr.ru

Чтобы оценить результаты ремонта, на место прибыл министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики Сергей Наумец. По его словам, в этом микрорайоне количество жилья, пострадавшего от ВСУ, превышает сотню.

- Эти многоэтажки были включены в списки восстановления еще в 2017 году. Но из-за отсутствия финансирования работы не были выполнены полностью. И только благодаря утвержденной в прошлом году государством программе восстановления и развития стало возможным сделать здесь ремонт, - отметил глава Минстроя.

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