Полиция задержала «подрывника» донецкой школы № 43

Полиция задержала подростка за ложное сообщение о минировании школы. Фото: пресс-служба МВД ДНР

Полиция установила и задержала подозреваемого в распространении ложного сообщения о минировании школы № 43 в Киевском районе Донецка. Им оказался подросток, проживающий в этом районе. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел ДНР.

— В Киевском районе Донецка стражи порядка установили и задержали несовершеннолетнего местного жителя, который из хулиганских побуждений сообщил о том, что на территории одной из школ района находится взрывное устройство, — говорится в сообщении.

Уточняется, что действия подростка подпадают под санкции статьи 236 Уголовного кодекса ДНР – заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Санкции статьи подразумевают штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей, ограничение свободы на срок до трех лет или принудительные работы от двух до трех лет.

Напомним, что в начале марта на электронные адреса 36 школ столицы ДНР прислали одно угрожающее сообщение. В ходе проверки информация о минировании не подтвердилась, но сотрудники полиции занялись поиском причастных к распространению указанной информации. После этого в Республике ужесточили наказание за ложные сведения о теракте.

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