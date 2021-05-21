Алексей Кулемзин рассказал о результатах проверки «заминированной» школы в Донецке

Информация о минировании школы не подтвердилась. Фото: МОУ «Школа №43 г. Донецка» / ВКонтакте

Вечером 20 мая в администрацию города Донецка поступило анонимное сообщение о минировании здания школы №43, которая расположена в Киевском районе города. На место выехали работники спецслужб для проверки. Об этом сообщил в социальных сетях мэр Донецка Алексей Кулемзин.

— Поступило анонимное сообщение о минировании школы № 43 в Киевском районе Донецка. На месте работают спецслужбы. Информация о пострадавших не поступала, — говорилось в первом сообщении градоначальника.

Спустя около получаса проверка здания и территории учебного заведения завершилась. По ее итогам информация о минировании школы не подтвердилась. Взрывных устройств не было обнаружено.

Напомним, что в начале марта практически каждый день начали поступать данные о минировании зданий учебных заведений Донецка. Самый известный случай произошел 1 числа, когда на электронные адреса 36 школ столицы ДНР прислали одно угрожающее сообщение. В ходе проверки информация о минировании не подтвердилась, но сотрудники полиции занялись поиском причастных к распространению указанной информации.

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