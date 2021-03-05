Народный совет ДНР ужесточил уголовное наказание за ложные сведения о теракте

В ДНР участились случаи ложного информирования о готовящихся терактах Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На очередном пленарном заседании Народного Совета ДНР депутаты рассмотрели проект закона об ужесточении уголовной ответственности за ложное сообщение об акте терроризма. Об этом рассказала депутат Народного Совета, председатель Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству Елена Шишкина.

— Проект закона направлен на установление механизма привлечения к уголовной ответственности лиц, совершивших правонарушение в части заведомо ложного сообщения об акте терроризма и ужесточение наказания за подобные деяния, — говорится в сообщении.

По словам Шишкиной, данный законопроект должен защищать права и интересы тех, кто участвует в ликвидации или предупреждении последствий и совершения акта терроризма. Однако другие детали закона не уточняются.

Напомним, что в ДНР участились случаи ложного информирования о минировании объектов гражданской инфраструктуры. С начала недели поступают сообщения о минировании школ Донецка. Спецслужбы быстро реагировали на возможную опасность, но все вызовы в итоге оказывались ложными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке хулиганы снова «минируют» школы

Анонимные сообщения поступили в школы №4, 25 и 28 (подробнее)