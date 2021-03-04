В Донецке хулиганы снова «минируют» школы

Полиция ищет "телефонных террористов". Фото: МВД ДНР

Сегодня, 4 марта, в школы № 25 и № 28 Ленинского района поступили анонимные сообщения о минировании зданий учебных учреждений. Дети и педагоги эвакуированы. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

Также появилась информация о минировании школы №4 - Кадетский корпус в Калининском районе Донецка. Анонимное сообщение разместили в сообществе учреждения в соцсети.

- В 11 часов произойдет взрыв двух устройств. Удачи в поисках! – написали хулиганы.

Понятное дело, что никаких «устройств» нет. А пока полиция ищет самих шутников. Им за заведомо ложное сообщение об акте терроризма грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Напомним, что 1 марта также поступали сообщения о минировании 36 донецких школ. В результате проверок, проведенных сотрудниками МЧС и МВД, информация не подтвердилась.

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