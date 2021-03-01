Информация о минировании 36-ти школ Донецка не подтвердилась. Фото: МВД ДНР

Специалисты не обнаружили взрывоопасных предметов или веществ в зданиях 36-ти школ Донецка , на электронный адрес которых сегодня утром поступило сообщение о минировании. Об этом сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

- С завтрашнего дня школы возвращаются к обычному режиму работы, - отметил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Тем временем, полицейские продолжают устанавливать причастных «минированию» школ. В МВД ДНР напомнили, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма - преступление, которое наказывается лишением свободы до 5 лет.

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