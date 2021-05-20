Студенты ДНР покорили сцену престижного российского фестиваля молодежи

Делегация ДНР получила заслуженные дипломы лауреатов Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна - Весна открытий". Фото: пресс-служба общественного движения "Молодая Республика"

Студенческие творческие коллективы Донецкой Народной Республики получили заслуженные дипломы лауреатов II и III ступеней престижного всероссийского фестиваля молодежи «Российская студенческая весна – Весна открытий». Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе общественной организации «Молодая Республика».

Ребята достойно представили Республику на международной арене. Они представили десять конкурсных номеров по нескольким направлениям: музыкальное, инструментальное, танцевальное, театральное и видео.

— Для подготовки времени было не так много, но мы справились со всем на высшем уровне. За дни, проведенные на фестивале, мы стали единой командой. Мы готовы дальше творить и создавать – мы готовы к новым достижениям! — поделилась впечатлениями о поезде руководитель проекта «Студенческая весна Донбасса» Яна Яковенко.

В Нижнем Новгороде на фестивале собрались 77 делегаций, 3500 студентов со всей России и было представлено свыше 1100 творческих номеров. В результате молодежи из ДНР удалось заполучить три призовых места в номинациях «Эстрадное пение», «Авторская песня» и «Эстрадная миниатюра».

Стоит отметить, что это уже четвертая поездка студентов из ДНР на престижный всероссийский фестиваль. Их проходным билетом на это событие для них стала победа в «Студенческой весне Донбасса».

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