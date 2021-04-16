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Общество16 апреля 2021 8:44

В Донецке состоялось открытие ежегодного студенческого фестиваля талантов

Торжественное открытие фестиваля прошло на базе Донецкого национального университета
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
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На сцене ДонНУ студенты сегодня показали 32 ярких номера под современные хиты и всеми любимые композиции прошлого. Фото: пресс-служба общественной организации «Молодая Республика»

На сцене ДонНУ студенты сегодня показали 32 ярких номера под современные хиты и всеми любимые композиции прошлого. Фото: пресс-служба общественной организации «Молодая Республика»

Долгожданное событие творческой молодежи ДНР – фестиваль «Студенческая весна Донбасса – 2021» стартовал 12 апреля, в Донецком национальном университете. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе общественной организации «Молодая Республика».

Самый творческий фестиваль в Республике в этом году проходит в рамках Года русской культуры. Его участники имеют возможность выступить в следующих направлениях: музыка, танцы, театральное искусство, оригинальный жанр, журналистика и видео.

— Отстрелялись сегодня участники Музыкального направления. Волновались, конечно, но все не зря! Зритель доволен, а для нас это самое главное. Теперь ребятам лишь остается ждать гала-концерт, на котором они узнают имена победителей, — отметила руководитель проекта Яна Яковенка.

Победители фестиваля смогут в будущем представлять Донецкую Народную Республики в финале «Российской студенческой весны».

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