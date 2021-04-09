Девушки из ДНР завоевали главные титулы в конкурсе «Русская Красавица» в Москве

Элина Губушкина взяла главную корону и стала «Русской Красавицей - 2021». Фото: архив героя публикации

25 марта в Донецке прошел финал республиканского конкурса «Краса Донбасса - 2021». На победу претендовали двадцать девушек. Судейская коллегия оценивала не только красоту. Особое внимание обращали на артистичность и харизму.

Девушки рассказывали о себе, представляли на дефиле вечерние платья, русские национальные костюмы, спортивные образы, а также участвовали в показе дизайнерской коллекции. Претендентки на победу из младшей возрастной категории рассказывали стихотворения, а из старшей - демонстрировали интеллектуальные способности.

- В прошлом году конкурс прошел с огромным резонансом. Он собрал множество положительных откликов. В этом году мы решили не отходить от традиции и приурочили «Красу Донбасса - 2021» к Году русской культуры. В результате получили еще более масштабное шоу! - рассказал руководитель общественной организации «Молодая республика» Кирилл Макаров.

20-летняя Элина Губушкина совмещает моделлинг с учебой в университете и работой визажиста. Фото: архив героя публикации

За несколько дней - по два титула

Главный титул завоевала 20-летняя Элина Губушкина. В младшей возрастной категории победу одержала 17-летняя Диана Алексашкина. Обе девушки отправились в Москву представлять Республику на конкурсе «Русская Красавица - 2021».

В столице России девушек из Донбасса ждал очередной триумф. Элина Губушкина взяла главную корону и стала «Русской Красавицей - 2021». Диана Алексашкина получила гран-при «Юная Мисс Россия - 2021».

- Для меня это стало полной неожиданностью. Я не думала, что выиграю в конкурсе в Донецке, а тут еще и победа в Москве! - рассказывает «Комсомолке» девушка. - Уже на следующий день после финала «Краса Донбасса» нужно было ехать в Россию. Особой подготовки никакой не было, кроме той, что нам дали на репетициях к финалу местного конкурса. Наш руководитель Юлия Байрамова научила нас хорошо держать себя на сцене, правильно демонстрировать свою походку в дефиле, улыбаться и быть искренней.

17-летняя Диана Алексашкина завоевала гран-при «Юная Мисс Россия - 2021». Фото: архив героя публикации

Испытала гордость не только за себя

Конкурс в Москве проходил с 26 по 28 марта в несколько этапов. Девушкам нужно было продемонстрировать выход в разных образах.

- В первый день мы показывали вечернее, национальное и спортивное дефиле, а на второй демонстрировали два дизайнерских выхода, национальный выход и вечерние дефиле, - говорит Элина Губушкина. - Эмоции, конечно, переполняли меня, потому что все это было после только недавней победы, а тут уже нужно идти завоевать новые титулы. Это большое счастье и гордость. Участие в этом конкурсе для меня - уже маленькая победа.

Девушка рассказывает, что во время объявления победительницы она испытала гордость за себя и тех людей, которые подготовили ее к этому событию.

- Я безмерно благодарна за то, что люди меня поддерживали. Это не только мои родственники, руководство и организаторы конкурса, но и совершенно незнакомые мне люди, - подытожила девушка.

Элине Губушкиной 20 лет. Она родилась в Горловке. Сейчас живет в столице Республики и учится в Донецком национальном университете. Учебу и подиум девушка совмещает с работой визажиста.

Судей покорил выход в национальном костюме

17-летняя Диана Алексашкина завоевала гран-при «Юная Мисс Россия - 2021»

В младшей возрастной категории на конкурсе «Русская Красавица - 2021» победила Диана Алексашкина. Девушка признается, что ее выход в национальном костюме покорил не только членов жюри в рамках конкурса в ее родном городе, но и российское судейство в Москве.

- Сколько же бессонных ночей было потрачено на эту красоту! Для меня этот выход был очень важен. Прочувствовать песню, ритм, атмосферу и тот энергетический посыл, который я старалась донести до членов жюри и зрителей - то самое, без чего мой выход не был бы успешным, - рассказала девушка и поблагодарила свою маму за идею, воплощение и старания.

Судей покорил выход Дианы в национальном костюме. Фото: архив героя публикации

Диана с детства занималась эстрадным вокалом. Девушка регулярно принимает участие в показах мод в качестве модели. Обучается в Донецком национальном университете.

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