85-летие донецкого «Шахтера»: «Горняков» сформировали из двух сильнейших команд Донбасса к чемпионату по футболу СССР 1936 года

Вячеслав Шарафутдинов знает историю «Шахтера» и бережно ее хранит Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Каждый год 24 мая футбольный Донецк отмечал день рождения любимой команды. 85-летие донецкого «Шахтера» пройдет незаметно. Одни предпочтут никак не вспоминать о «горняках» («Шахтер» в первые же дни войны перебрался на Украину), для других этот день будет праздником грусти. Особенно для болельщиков и самих ветеранов легендарной команды, игравших за нее во времена СССР.

В канун юбилея любимой команды миллионов я встретился с пресс-атташе футбольного клуба «Шахтер» с 1995 по 2001 год Вячеславом Шарафутдиновым, как это делали многие советские люди, возле огромного мяча недалеко от касс стадиона «Шахтер» в парке Щербакова.

ЗАВОЕВАЛИ ДВА КУБКА ПОДРЯД

- Когда я здесь побывал в первый раз, арена «горняков» называлась Центральным стадионом «Шахтер»!

- А сколько вам тогда было лет?

- 10. В далеком 1966 году меня сюда привез мамин брат Николай Иванович Гонза, председатель профсоюза Шахтостроительного управления №5 Макеевки. Тогда профсоюзы своих работников автобусами вывозили на матчи.

До 2004 года стадион был домашней ареной «Шахтера», пока команда не переехала на РСК «Олимпийский». Впоследствии на стадионе играли «Шахтер-2», «Шахтер-3», молодежная и юношеская (U-19) команды «Шахтера». Последний матч там состоялся Кубка Украины 26 нояб Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Чем в то время жили болельщики «Шахтера»?

- Воспоминаниями о завоеванном Кубке. В 1961 году «Шахтеру» (Сталино/Донецк) противостояло московское «Торпедо». Организаторы настолько были уверены в победе столичных футболистов, что заранее вписали их имена в почетные грамоты победителей. Потом на скорую руку делали новые. Титулов на тот момент у «Шахтера» было немного. Только бронзовые медали, завоеванные в 1951 году. Да и вообще до победы в Кубке СССР в 1961 году тон в футболе задавали только команды из Москвы, Тбилиси и Киева.

- Уже в следующем году «горнякам» удалось завоевать еще один Кубок СССР.

- Да! Донецкому «Шахтеру» понравилось так, что команда вышла в финал всесоюзного турнира и в 1963-м. Ее соперником был «Спартак» (Москва). Тренер «горняков» Владимир Сальков в интервью «Советскому спорту» потом рассказывал, что москвичам подсвистывали, помогли выиграть. Мол, нельзя было допустить, чтобы провинциальная команда в третий раз взяла Кубок СССР.

До 2004 года стадион был домашней ареной «Шахтера», пока команда не переехала на РСК «Олимпийский». Впоследствии на стадионе играли «Шахтер-2», «Шахтер-3», молодежная и юношеская (U-19) команды «Шахтера». Последний матч там состоялся Кубка Украины 26 нояб Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Что было потом?

- «Шахтер» несколько лет подряд был в «середнячках»: 8-10 места турнирной таблицы. Но, в принципе, был способен обыграть любую команду. Болельщики не пропускали его матчей здесь на стадионе.

Каждый год 24 мая футбольный Донецк отмечал день рождения любимой команды. Фото: из архива Вячеслава ШАРАФУТДИНОВА

Затем подъем начался благодаря молодым футболистам, воспитанным тренерами «горняков» Петром Андреевичем Пономаренко и Георгием Васильевичем Бикезиным. В юношеской сборной СССР с каждым годом было все больше игроков из Донецка. Многие из них вошли в основной состав «Шахтера». В 1968 году за сборную СССР дебютировал 20-летний донецкий вратарь Юрий Дегтярев. А в запасе в том матче был сам Лев Яшин. Какое-то время у «горняков» один легионер-тренер сменял другого. Доигрались до того, что в 1972-м покинули Высшую Лигу.

ОПЕКАТЬ СТАЛ ХОЗЯИН ОБЛАСТИ

Футбольный танк Донецка. Несмотря на то, что его устанавливали освободителям города от немецких захватчиков, его облюбовали советские болельщики. В эпоху до появления интернета в сквер возле театра приходили обсудить, кто из футболистов женился, кто перех Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Спасать ситуацию взялся первый секретарь Донецкого обкома Владимир Дегтярев.

- На должность главного тренера он пригласил знаменитого игрока киевского «Динамо» Олега Базилевича, который не понаслышке знал донецкую специфику. В свое время почти два сезона отыграл за «Шахтер» вместе с Валерием Лобановским.

Базилевич угадал с двумя легионерами: форвардом из Минска Виталием Старухиным и полузащитником из Иваново Владимиром Сафоновым, которым было суждено стать звездами «Шахтера».

Вячеслав Шарафутдинов со Звягинцевым и внуком Старухина – Никитой Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Появление Старухина в «Шахтере» в 1972-м напоминает детектив.

- В те годы такого понятия, как «трансфер», не существовало. Советский футболист не мог быть предметом товарно-денежных отношений. За год до того из Полтавы в Донецк переехал Александр Васин. Отпускать еще одного талантливого форварда «Строитель» не хотел ни в какую, поэтому «Шахтеру» пришлось похитить Старухина из Полтавы. Переговорщики поступили очень хитро - для начала заручились согласием жены Виталия Ларисы. «Донбасс, - сказала она. - Это надежно». Тут уж Старухину отступать было некуда, и под покровом ночи он сбежал с базы «Строителя», сев в специально приготовленный «рафик».

Однако Виталия не могли заявить на матчи (полтавчане добились его дисквалификации), ему пришлось выходить на поле в дублирующем составе команды, находившейся в Первой лиге, под чужой фамилией. Его объявляли чаще всего, как Черных…

Первый официальный дебют Старухина в составе «Шахтера» состоялся в матче чемпионата СССР 7 апреля 1973-го. Тогда фамилия Старухин впервые зажглась на табло Центрального стадиона «Шахтер».

1973-й считается началом эры «Шахтера». Донецкая команда тех времен напоминала «Манчестер Юнайтед». «Оранжево-черные» заиграли, как знаменитый английский клуб, в атакующий футбол с большим количеством навесов с флангов (пасов по воздуху).

В чемпионате 1979 года Виталий Старухин наколотил 26 голов, став лучшим бомбардиром СССР. Он был артистичным, юморным. Мог затеять беседу прямо на футбольном поле. Защитник начинал прислушиваться, открывал рот. Потом глядь, мяч уже в сетке, а Старухин убежал.

До 2004 года стадион был домашней ареной «Шахтера». Фото: из архива Вячеслава ШАРАФУТДИНОВА

Старухин стал кумиром мальчишек. Они считали, что масштабы нападающего «Шахтера» вполне соизмеримы с самим Пеле. Стадион наградил его трогательным прозвищем «Бабуся». Это был яркий случай, когда игрок становится народным героем.

У фанатов футбольного клуба «Шахтер» была традиция посмотреть, как любимая команда перед очередным матчем у главного входа на стадион выходит из автобуса. Болельщики всегда ждали, когда появится Старухин. «Ууууу-у-у!!!» было слышно даже на мосту через первый городской пруд в парке имени Щербакова.

Виктор Звягинцев (в центре), дочь Виталия Старухина – Лариса с его внуком – Никитой на «Футбольных посиделках», посвященных 70-летию легендарного форварда. Фото: Валерий ДУДУШ

- В чем была сила Владимира Сафонова?

- Воспитанник ивановского футбола проявил себя самоотверженным игроком. На высокой скорости проходил по флангу и в английском стиле навешивал Старухину. Нередко талантливый полузащитник изловчался и самостоятельно забивал голы. Он обыгрывал защитников соперника и забивал прямо из пределов штрафной площади.

«ТОГДА ВЕСЬ МИР БЫЛ ПРОТИВ НАС»

- «Шахтер» еще дважды становился обладателем Кубка СССР.

- Это были незабываемые матчи. В 1980 году горняки играли полуфинал в Москве со «Спартаком» в Лужниках, из их состава был убран Старухин. Судья поймал его на том, что он что-то ему сказал во время матча. Одна желтая карточка, вторая, красная. Еще кто-то из наших ребят получил травму. Так «Шахтер» вышел на футбольное поле в резко ослабленном составе и, казалось, у него нет шансов. Но «Шахтер» победил «Спартак». В финал вышло также тбилисское «Динамо», которое тогда было очень приличной еврокубковой командой. Многим казалось, что оно фаворит. Но мы выиграли со счетом 2:1. Руководил тогда командой Виктор Носов, назначенный в конце 1978 года на должность руководством области. До этого он тренировал дубль.

А через три года все повторилось. Опять под руководством Виктора Васильевича, когда даже произошла смена поколений – ушли Дегтерев, Старухин и многие другие игроки, «Шахтер» снова выиграл Кубок.

- В 1984 году были незабываемые матчи с португальской «Порто» в европейском кубке обладателей кубков.

- Тогда вмешалась политика. Донецкий «Шахтер» мог дойти до финала и выиграть. Однако 1 сентября 1983 года неподалеку от Сахалина советские пограничники сбили корейский «Боинг», следовавший из Нью-Йорка в Сеул. Из-за навигационной ошибки самолет перед этим несколько раз пересек воздушную границу СССР. Погибли все 269 пассажиров и членов экипажа.

Так вот, наши футболисты рассказывали: «Арбитр, судивший матч с «Порто», говорил им в лицо: «Вы убийцы, вы - страна убийц. Ненавижу вас». Тогда весь мир был против нас. 37 лет прошло. Все понимают, что «Шахтер» должен был обыграть «Порто» - вовсе не непроходимую команду - и победить.

В дальнейшем, до конца существования чемпионатов Союза, более-менее значимых успехов «горняки» не добивались. В последнем советском чемпионате «Шахтер» провел на хорошем уровне только первый круг, не проиграв ни одного матча.

Футбольные посиделки. 8 июня 2019 года. Фото: Валерий Дудуш

«ФУТБОЛЬНЫЕ ПОСИДЕЛКИ» НЕГДЕ ПРОВОДИТЬ

- Что сейчас с командой?

- С самого начала войны клуб выехал на Украину. Играл во Львове, Харькове… Одно время следил за его игрой, а на душе кошки скребли. Потом желание пропало почти окончательно – «бахи» от разрывающихся на окраинах снарядов ВСУ и сейчас доносятся до центра Донецка.

- У вас есть какая-нибудь отдушина?

- Организовываю и провожу футбольные посиделки, посвященные выдающимся ветеранам «Шахтера». С 2016 года семь раз собирал бывших игроков, болельщиков и родственников легендарных футболистов. Самое первое мероприятие было посвящено 65-летию со дня завоевания «горняками» первого своего Кубка. Сейчас нужна помощь с местом, где можно продолжать проводить «Футбольные посиделки». Буду рад, если откликнутся истинные любители футбола.

Каждый год 24 мая футбольный Донецк отмечал день рождения любимой команды. Фото: из архива Вячеслава ШАРАФУТДИНОВА

СПРАВКА «КП»

Днем рождения футбольной команды «Шахтер» (Донецк) считается 24 мая 1936 года, когда «горняки» в первый раз сыграли в чемпионате СССР. Их сформировали из двух самых сильных команд Донбасса - горловского и сталинского «Динамо».

Официальная история «Шахтера» гласит, что первым названием команды было «Стахановец». Но, по крайней мере, первые несколько месяцев команда называлась иначе - «Угольщики». Она базировалась не в Сталино, а в Горловке. Причина проста - в областном центре на тот момент не было подходящего стадиона для проведения соревнований уровня Союза.

На сегодня «Шахтер» является обладателем Кубка УЕФА, четырехкратным обладателем Кубка СССР, тринадцатикратным чемпионом Украины и восьмикратным обладателем Суперкубка Украины.

ТОП-5 ОТ ШАРАФУТДИНОВА

«Комсомолка» поинтересовалась у пресс-атташе футбольного клуба «Шахтер» с 1995 по 2001 год околофутбольными историями.

Вячеслав Шарафутдинов больше десяти лет отработал диктором на футбольных матчах в Макеевке. В начале 90-х годов его одним из первых приняли в создающуюся пресс-службу амбициозных «горняков».

1. У нас в Донецке фишкой тех времен были показательные выступления представителей различных видов спорта в перерывах. Были они массовыми и довольно хорошо организованными. Была и экзотика, когда с вертолетов на поле спускались парашютисты. А еще хорошей традицией было чествование донецких спортсменов, добивавшихся успехов на всесоюзной или международной аренах. Такие мероприятия вызывали восторг на трибунах.

Каждый год 24 мая футбольный Донецк отмечал день рождения любимой команды. Фото: из архива Вячеслава ШАРАФУТДИНОВА

2. В начале моего «боления» диктором по стадиону на матчах «Шахтера» был мой земляк, инженер из Макеевки Виталий Кирсанов, основным местом работы которого был информационно-вычислительный центр Макеевского металлургического завода им. Кирова. Мы с ним дружили много лет и, увы, его уже нет с нами. Это был человек, который до безумия любил футбол и «Шахтер». С ним была связана одна забавная история. Ему информацию передавали по телефону, а когда стадион забит, то слышно было, понятно, не очень хорошо. «Шахтер» играл с венгерским «Гонведом» на Кубок УЕФА, вел 2:0, стадион пребывал в эйфории, а параллельно в Тбилиси местное «Динамо» принимало другую венгерскую команду МТК. Грузинские футболисты были явными фаворитами в том противостоянии, и все ждали, в том числе и Кирсанов, их победу. Он услышал 4:1 и, не дослушав до конца, стал с особым пафосом сообщать об этой благой вести, ведь тогда мы абсолютно все искренне болели за наши команды в евротурнирах. Он не договорил до конца, стадион загудел в предвкушении и тут еще раз перезвонили и уточнили, что победили венгры. Кирсанов сделал паузу и договорил после паузы: «… в пользу команды МТК». Это было сказано уже без пафоса, каким-то траурным голосом. Трибуны «обалдели» от такого объявления…

3. Еще один диктор остался в памяти – человек, который работал на знаменитом ереванском стадионе «Раздан». Уж очень по-разному он информировал о забитых мячах. Играют «Арарат» и «Шахтер». Армянская команда забивает гол. Объявление приблизительно выглядело так: «Внимание! Гол в ворота команды «Шахтер» с подачи Хорена Оганесяна, номер восьмой, забил Гамлет Мхитарян, номер одиннадцатый, команда «Арарат» (Ереван). А когда забил «Шахтер», звучало следующее: «Гол забил Резник» - почувствуйте разницу! Понятно, что одно и другое было сказано совершенно разным тоном, очень разным…

4. В те годы на трибунах «Шахтера» болельщики из закавказских республик стали собираться вместе. Нет, они не приезжали с Кавказа - просто жили, учились и работали на Донбассе. Их, кстати, было довольно много. Ведь тогда наш край был очень интернациональным. Это началось сразу после войны, когда на восстановление Донбасса ехали со всего Союза. Многие так и осели на донецкой земле.

Они садились группами и довольно серьезно поддерживали своих («Динамо» из Тбилиси, ереванский «Арарат» и бакинский «Нефтчи»). Донецкая публика резко освистывала их, а порой даже оскорбляла, но до рукоприкладства дело никогда не доходило. Кстати, милиции на футбольных матчах было достаточно, да и солдаты с погонами ВВ (внутренние войска), сидели по всему периметру стадиона. На всякий случай.

5. Тогда в моем окружении появился поклонник «Спартака» - Саша Федотов, который учился в одной группе со знаменитым теперь Геннадием Ветровым. Они и жили по соседству в славном городе Макеевка. Саше было сложно «отбиваться» от «кротов» (соперники «горняков» так называли фанатов «Шахтера»). Доставали его и довольно крепкие «группировки» поклонников киевского и тбилисского «Динамо». Что касается Ветрова, то он, несмотря на свою увлеченность музыкой и пародией, тоже был довольно продвинутым болельщиком, и знал, например, состав сборной Чехословакии по хоккею. Особенно ему нравились два игрока: Влк и Пеничка…

БЫЛО ДЕЛО

«ОПОЗДАЛ ХОТЬ НА СЕКУНДУ - НЕ ПУСТЯТ»

Почетный президент Федерации футбола Донецка Виктор ЗВЯГИНЦЕВ:

- Я в «Шахтере» успел поиграть с Лобановским. Мне 17 лет, ему - под тридцать. Тогда была традиция: перед отъездом водитель автобуса включает «Маяк». Раздается сигнал точного времени: «Пип-пип-пип…» После чего автобус трогается. Если опоздал хоть на секунду, не пустят. Дуй на такси. Так Лобан специально караулил за углом в ожидании радиосигнала. Когда он звучал, тренер Ошенков командовал шоферу: «Петрович, заводи». И Лобан вальяжной походкой шагал к автобусу. У него все было рассчитано. Ошенков уже в бешенстве, шумел в открытую дверь: «Валера, давай скорее!» Тот не реагировал. Вставал на подножку ровно за мгновение до последнего гудка, говорил с удивлением: «Позвольте». Тут по радио – «пип», Лобан поднимал вверх указательный палец: «Слышали?» И спокойно усаживался.

Каждый год 24 мая футбольный Донецк отмечал день рождения любимой команды. Фото: из архива Вячеслава ШАРАФУТДИНОВА

В ОБКОМЕ НАСТОЯЛ НА СВОЕМ

Капитан «Шахтера» Михаил СОКОЛОВСКИЙ:

- В 1982 году вызывают меня в обком: «Команда идет на последнем месте. Восемь футболистов разбежались кто куда. Тренера снимаем». Я настоял на своем: «От Носова сейчас ничего не зависит. Он должен остаться. А ушедшие, они в футбол играть уже не хотят. У них давно другие интересы». Ко мне подошел секретарь Донецкого обкома Анатолий Статинов, пожал руку: «Вот это настоящий капитан!» И мы второй круг на одном дыхании прошли, в «вышке» остались. А в следующем году Кубок Союза выиграли, потом Кубок сезона, в еврокубках неплохо выступили.