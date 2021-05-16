«Скорые» и медучреждения ДНР проверят на готовность к кризисным ситуациям

Проверки ведомств проводятся в связи с нестабильным политическим курсом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Силы системы здравоохранения ДНР проверят на готовность работать в чрезвычайных ситуациях. Тем временем в городских и районных медучреждениях, а также среди бригад «скорой помощи» проводятся обучающие занятия и тренировки по оказанию экстренной медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

— В ходе проверки готовности было установлено, что силы и средства системы здравоохранения ДНР готовы к работе в условиях чрезвычайной ситуации на всех уровнях оказания медицинской помощи, — говорится в сообщении.

Напомним, что Глава ДНР Денис Пушилин ранее объявил о проведении проверки эффективности работ силовых и гражданских ведомств в условиях возможных внешних угроз. Их планируют провести на период с 17 по 22 мая.

В свою очередь, в Минздраве пообещали, что эти мероприятия никак не повлияют на работу медучреждений. Они продолжат работать в плановом порядке без ущерба оказания необходимой медицинской помощи населению ДНР.

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