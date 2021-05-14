В ДНР инициировали проверку работы ведомств на случай внешних угроз

В условиях непрекращающихся обстрелов со стороны украинских силовиков говорить о достижимости мира в Донбассе пока не представляется возможным Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин объявил о проверке эффективности работы силовых и гражданских ведомств в условиях возможных внешних угроз. Об этом сообщает пресс-служба руководителя государства.

- Принимая во внимание имеющиеся факты и разведданные, считаю целесообразным провести с 17 по 22 мая очередную проверку эффективности совместных действий МВД, МГБ, МЧС, министерства здравоохранения и министерства транспорта на случай возможных внешних угроз со стороны Украины, - приводит его слова пресс-служба.

По мнению Дениса Пушилина, Киев показывает нестабильный политический курс, все чаще нарушая условия перемирия и продолжая регулярные обстрелы Донбасса.

- Эти факты свидетельствуют не только о нежелании командования Украины соблюдать перемирие, но и демонстрируют особый украинский цинизм в преднамеренных попытках вывести из строя жизненно важные объекты ДНР, - подчеркнул лидер страны.

В таких условиях необходим системный контроль за готовностью всех служб ликвидировать последствия возможных кризисных ситуаций, считает Денис Пушилин.

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