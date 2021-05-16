Коронавирус в ДНР, последние новости на 16 мая 2021 года: С начала пандемии в Республике COVID-19 заразились 35 696 человек

За прошедшие сутки только двух пациентов сняли с учета с полным выздоровлением от COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки медики диагностировали коронавирус у 196 человек. Кроме того, двух пациентов сняли с учета с полным выздоровлением, 22 – скончались. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

— За 15 мая проведено 343 исследования, из них выявлено 152 случая заболевания (44,3%) и у 44 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, — говорится в сообщении. — По результатам проведенных 15 исследований с помощью экспресс-тестов было выявлено 10 пациентов, ранее переболевших коронавирусной инфекцией.

Таким образом, с начала пандемии коронавируса в ДНР было зарегистрировано 35 696 случаев заражения. Из них на стационарном и амбулаторном лечении сейчас находятся 3792 пациента, выписаны 29 247 человек, летальных случаев – 2657. Также выявлено 1592 пациентов, ранее переболевших COVID-19.

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией продолжается. Только за прошедшие сутки в мире стало на 648 125 пациентов больше. В связи с этим Минздрав ДНР настоятельно рекомендует местным жителям не пренебрегать профилактическими мерами и санитарно-гигиеническими рекомендациями для недопущения распространения коронавируса.

В местах массового скопления людей рекомендуется соблюдать социальную дистанцию, использовать антисептик для рук и надевать защитную маску. Также напомним, что в ДНР продолжается вакцинация населения от COVID-19 с использованием российского препарата Sputnik V.

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