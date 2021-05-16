Почти четыре тысячи жителей ЛНР переболели COVID-19

Медики диагностировали коронавирус еще у 36 жителей ЛНР Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Луганской Народной Республике за прошедшие сутки медики зарегистрировали прирост больных коронавирусной инфекцией. На лечение поступили еще 36 пациентов. При этом 20 человек побороли болезнь. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения ЛНР.

Таким образом, с начала пандемии коронавируса в ЛНР официально подтверждено 4488 случаев заражения. Из них 108 пациентов на данный момент получают лечение, 3959 человек выписали из медучреждений с дважды отрицательным результатом теста на COVID-19 и зарегистрирован 421 летальный случай.

Напомним, что в ЛНР по-прежнему действует режим повышенной готовности и действуют ограничительные меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Местных жителей обязуют носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Ограничения коснулись также режима работы государственных органов, предприятий, учреждений и транспорта.

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