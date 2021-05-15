14 мая КПВВ «Еленовка» на линии разграничения в Донбассе пересекли 179 человек

КПВВ "Еленовка" открывается в понедельник и пятницу Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В пятницу, 14 мая, на один день был открыт гуманитарный коридор на линии разграничения в Донбассе. Работал контрольно-пропускной пункт «Еленовка», который расположен югу от Донецка.

По данным министерства по чрезвычайным ситуациям Донецкой Народной Республики КПВВ пересекли 179 человек.

- На территорию Донецкой Народной Республики запущено 19 транспортных средств, 59 человек», – отметили в МЧС. - На территорию Украины выпущено 33 транспортных средства, 120 человек.

Контрольно-пропускной пункт на линии разграничения в Донецкой Народной Республики «Еленовка» работает два раза в неделю – в понедельник и пятницу. Для въезда на территорию ДНР необходимо иметь разрешение Межведомственного штаба, а для выезда – прописку на территории Украины.

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