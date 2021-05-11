Глава ДНР Денис Пушилин вручил иностранным делегатам госнаграды за помощь и многолетнюю поддержку Республики

Государственным наградам представители стран были удостоены за помощь и многолетнюю поддержку народа Донбасса. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Официальная часть празднования Дня Республики в Донецке 11 мая проводилась в стенах государственного театра оперы и балета. Там Глава ДНР Денис Пушилин и иностранные делегаты провели торжественное собрание, на котором лидер государства вручил гостям Республики награды.

— Семь лет назад произошло событие огромной важности. На всенародном референдуме 11 мая 2014 года население Донецкой области решительно заявило о своем желании окончательно порвать с украинским прошлым и стать на путь единения с Россией, — отметил сначала Глава Республики. — Сегодня мы с гордостью оглядываемся назад с высоты прожитых лет. За эти годы мы еще более укрепились в правильности своего решения.

Орденами Дружбы Денис Пушилин наградил первого заместителя председателя Совета Федерации, секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака, сенатора РФ, члена президиума генсовета партии «Единая Россия» Александра Карелина, а также Главу Республики Башкортостан Радия Хабирова и вице-премьера Республики Абхазия Сергея Пустовалова.

Знака отличия III-й степени «За заслуги перед Республикой» удостоены Глава ЛНР Леонид Пасечник, президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев, депутат Госдумы, координатор интеграционного комитета «Россия – Донбасс» Андрей Козенко, зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко, член Совфеда Александр Вайнберг, депутат Госдумы, член президиума генсовета «ЕР» Дмитрий Саблин, депутат Госдумы Павел Шперов, председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

Государственным наградам представители стран были удостоены за помощь и многолетнюю поддержку народа Донбасса.

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