Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак: «Донбасс – место силы и памяти»

Известный политик прибыл на празднование Дня Республики. ФОТО: Сайт Главы ДНР

Первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания России, Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак на открытии памятника павшим героям Донецкой Народной Республики в парке имени первого Главы ДНР Александра Захарченко в Донецке почтил память погибших защитников Донбасса.

- Для меня большая честь быть сегодня вместе с вами на земле Донбасса, в этом месте силы и месте памяти о беспримерном подвиге защитников Донбасса, которым удалось защитить Русский мир на этой земле, независимость, целостность этой земли, защитить наш русский язык. Память об этом беспримерном подвиге останется навсегда в наших сердцах, - сказал он.

Напомним, 11 мая ДНР отмечает День Республики. Поздравить жителей с семилетием создания государства прибыли известные политики и общественные деятели.

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Он расположен в столичном парке имени Александра Захарченко (подробнее)