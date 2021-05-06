Что будет в Донецке на День Республики

11 мая в столице отметят семилетие создания государства (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

11 мая 2014 года произошло важное для Донбасса событие – состоялся референдум о самоопределении. Жители проголосовали за Государственную самостоятельность Донецкой Народной Республики. Теперь в эту дату отмечается День Республики.

11 мая в столице отметят семилетие создания государства (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В этом году празднование начнется за день и пройдет сразу на нескольких площадках в столице. 10 мая состоится спортивный праздник. Сбор назначен на 10 часов утра в сквере Дворца детского юношеского творчества.

Адрес: бульвар Шевченко, 23.

11 мая в столице отметят семилетие создания государства (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Основная программа мероприятий назначена непосредственно на 11 мая. На протяжении всего дня будет работать фотовыставка, посвященная Дню Республики. Символично она пройдет на бульваре Пушкина, на аллеи у Дома Правительства, где в 2014 году тысячи жителей Донбасса пришли отстаивать свое мнение.

11 мая в столице отметят семилетие создания государства (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Уже в 13.00 на улице Артема состоится флешмоб «Истоки». Он продлится около 15 минут. После гостей жителей города приглашают присоединиться к традиционному праздничному шествию по главной улице Донецка.

В 15.00 праздничные мероприятия переместятся в парк им. А.С. Щербакова. Там пройдет программа «Широка страна моя родная».

11 мая в столице отметят семилетие создания государства (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Пожалуй, самое долгожданное событие дня – концерт группы «Любэ». Он начнется в 19.00 на площади Ленина. Ожидается, что послушать группу придет немало поклонников Николая Расторгуева.

11 мая в столице отметят семилетие создания государства (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В 21.30 запланирован традиционный праздничный салют. Фейерверки будут палить сразу с двух точек – над площадью Ленина и парком А.С. Щербакова.

11 мая станет последним праздничным выходным в этом месяце. С 12 мая Республика возвращается в свои обычные рабочие будни.

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