Репетиция Парада Победы в Донецке - 2021: фоторепортаж

Репетиция Парада Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Сегодня состоялась репетиция Парада Победы в Донецке – 2021. Это была первая открытая тренировка в центре города. Участники отработали строевой шаг в составе парадных расчетов и несколько раз прошли по главной улице Донецка – улице Артема.

В репетиции Парада Победы в Донецке участвовали около двух тысяч человек. Среди них представители различных родов войск Республики, курсанты Донецкого высшего общевойскового командного училища, сотрудники Министерства внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики и юнармейцы.

Репетиция Парада Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Репетиция Парада Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Репетиция Парада Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Репетиция Парада Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Репетиция Парада Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Репетиция Парада Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Следующая открытая репетиция пройдет в столице 5 мая. 7 мая состоится генеральная репетиция. В эти дни центральная часть города будет перекрыта.

В прошлом году из-за пандемии Парад Победы пришлось перенести. Его провели 24 июня. В этом году военный Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне традиционно пройдет 9 мая. Сразу же после проезда техники по центральной улице Донецка пройдет шествие Бессмертного полка.

Репетиция Парада Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Репетиция Парада Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Репетиция Парада Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Репетиция Парада Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Репетиция Парада Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Репетиция Парада Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Репетиция Парада Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Репетиция Парада Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Репетиция Парада Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Репетиция Парада Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Читайте также

Фотограф Победы: В Донецке установили бронзовый памятник советскому фотокорреспонденту Евгению Халдею

Автор легендарного фото «Знамя Победы над Рейхстагом» изображен в 28-летнем возрасте - столько лет ему было в 1945 году (подробнее)