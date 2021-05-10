В Донецке открыли памятный монумент Павшим героям ДНР

Памятный монумент Павшим героям ДНР планирвали открыть еще в прошлом году Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В донецком парке имени Александра Захарченко, что в Калининском районе столицы, открыли памятный монумент Павшим героям ДНР.

Денис Пушилин на открытии монумента Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Открытие монумента планировалось еще в прошлом году, однако из-за коронавирусных ограничений мероприятие пришлось отложить. Инициаторами такой идеи выступили инвалиды и ветераны войны за независимость Республики Южная Осетия, многие из которых с первых дней войны на Донбассе пришли на помощь и отстаивали права за независимость.

- Мы обязаны чтить память тех времен и героев сегодняшнего дня, - говорит президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. - Мы - едины и нет разницы между народом Донбасса, народом России и народом Осетии, мы - один народ, одно целое.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Так же Анатолий Ильич отметил, что победы наши народы смогут добиться, не только отстаивая права на независимость, а и в мирной жизни, ведь потомки победителей обязаны побеждать.

Дождь не испугал дончан - они пришли на открытие и возложили цветы Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Не смотря на позднее время и проливной дождь возложить цветы к монументу пришли несколько сотен дончан и гости из России, которые приехали в Донецк на празднование Дня Республики.

- Для меня большая честь быть во время таких праздников здесь с вами, на земле Донбасса, в месте силы и памяти. Именно на этой земле люди смогли сохранить русский мир и не сдаться под напором врага, защитить независимость, язык и память, - сказал Первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Андрей Турчак.

На открытие монумента пришли сотни дончан Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Были и гости из России Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Воины Республики Южная Осетия сражались не менее храбро за свободу своего края, начиная с распада СССР и до событий августа 2008, когда в результате вооруженной агрессии Грузии, Россия была вынуждена ввести миротворческий контингент и признать независимость Осетии.

Свидетель тех событий и войны на Донбассе Максим Абеев, рассказывает, что, не смотря на многонациональную семью, всегда все жили в мире, до распада СССР, а после отношение к былому величию и Великой Победе пришло в забвение.

- Мой отец осетин, мама русская, дед осетин, ветеран, он не боялся защищать свой дом, и я не боялся и Донбассу приехал помогать. Все начинается с того, чтобы люди помнили, а если забывают - все начинается заново, по кругу, беда за бедой. Очень хорошо, что добровольцев не забывают, тех кто приехал стоять за независимость Донбасса, у меня несколько друзей тут погибло, осетинов, пришел почтить их память, - сказал доброволец.

В Донецке открыли памятный монумент Павшим героям ДНР Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

После открытия памятника жители и гости Донецка возложили цветы к монументу и почтили память павших героев.

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