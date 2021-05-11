На День Республики в Донецк приехали делегации из четырех стран

Делегация из РФ первая прибыла в Донецк на торжество. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин провел прием иностранный делегаций, которые прибыли в Донецк для участия в праздничных мероприятиях, посвященные Дню Республики. Как отмечает пресс-служба лидера государства, на праздник приехали представители четырех стран – Российской Федерации, ЛНР, Южной Осетии и Абхазии.

— Семь лет Республике. Для граждан это действительно непростые годы, но при этом годы созидания… Мы всегда рады вас видеть и всегда ощущаем вашу поддержку, — поприветствовал делегатов Денис Пушилин.

Луганскую Народную Республику представлял Глава Леонид Пасечник. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Самой многочисленной делегацией была из Российской Федерации. Ее представляют депутаты, сенаторы, члены Совета Федерации и представители политических партий при правительстве РФ. Российская делегация получила благодарность от Главы ДНР в неоспоримой помощи жителям Донбасса.

— Россия с нами, нам всегда это придает сил. И в прошлый год, когда пандемия стала угрозой не только для Республик, но и для всего мира, Россия пришла на помощь, — добавил Глава Республики.

Делегацию Южной Осетии возглавил президент Республики Анатолий Бибилов. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Денис Пушилин подчеркнул большое значение признания Республик Донбасса со стороны Южной Осетии и ее поддержке в развитии стран в условиях экономической блокады. Глава государства также выразил благодарность добровольцам из Республики Абхазия, которые с первых дней конфликта встали на защиту Донбасса.

От Республики Абхазия в Донецк приехал вице-премьер Сергей Пустовалов. Фото: пресс-служба Главы ДНР

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