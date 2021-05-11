Советник Главы ДНР Елена Никитина: «Наша конечная цель – стать частью Российской Федерации»

Елена НИКИТИНА. ФОТО: Личный архив

Сейчас, спустя 7 лет войны и экономической блокады со стороны Украины – Донецкая Народная Республика осталась той же или изменилась? Патриотизм иссяк или нет? Находятся скептики говорящие, что да. Но первый министр информации, советник Главы ДНР Елена Никитина считает: если людям нужно будет снова защищать свой выбор – они это сделают.

Накануне празднования Дня Республики 11 мая «КП» спросила Елену Никитину, как, по ее мнению, чувствует себя ставшей независимой от Украины часть Донбасса.

- Многие говорят, что люди устали от происходящего. Так ли это?

– Не может человек в течение семи лет жить на эмоциональном подъеме, который был весной 2014 года. У каждого из нас есть пики настроения, наблюдаются спады в зависимости от событий, их восприятия. То же происходит и с коллективным самочувствием.

Несколько миллионов людей семь лет находятся в подвешенном состоянии. Они хотят знать свое будущее гораздо точнее, чем вектор движения. Безусловно, понимать конечную цель очень важно, и мы ее знаем – стать частью Российской Федерации. Но никто не подскажет расстояние и время, чтобы распределить силы. Эта длительная неопределенность и породила то, что мы называем хронической усталостью населения.

- Готовы ли простые люди продолжать борьбу? Война далеко не закончена…

- Такое состояние не значит, что кто-то сдался или опустил руки. Ни в коем случае! Патриотизму и крепости духа у жителей Донбасса можно поучиться. Уверена, в случае необходимости, опять массово проявятся и героизм, и сплоченность, и стойкость. Без них Донбасс не Донбасс.

Так что не стоит слушать скептиков. Потенциал Донбасса не раз проявлялся в исторические моменты. Период стоического сопротивления обязательно перерастет в расцвет, развитие и процветание.

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