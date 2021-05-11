ВСУ хотят обвинить ЛНР в обстрелах

Представители украинских СМИ приехали в Донбасс. Фото: пресс-служба штаба ООС

Журналисты украинских телеканалов прибыли в Донбасс для подготовки материалов, в которых будет идти речь о нарушениях «режима тишины» со стороны Луганской Народной Республики. Об этом сообщила пресс-служба Управления Народной милиции ЛНР.

— Отмечено прибытие украинских корреспондентов телеканалов «1+1» и ICTV в сопровождении двух офицеров пресс-службы и сводного отряда 74-го центра информационно-психологических операций в зону ответственности 92-й бригады для подготовки фейковых материалов по обвинению Народной милиции ЛНР в целенаправленных обстрелах жилых районов, — сообщила разведка оборонного ведомства Республики.

Тем временем также стало известно, что ВСУ готовят провокации против ОБСЕ. Украинские боевики могут применить против беспилотников ОБСЕ зенитные ракетные комплексы вместо станций радиоэлектронной борьбы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР заявили о гибели военнослужащего Народной милиции в результате обстрела со стороны ВСУ

Украинские военные продолжают обстреливать Республики Донбасса (подробнее)