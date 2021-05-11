В ЛНР сообщили о готовящейся провокации ВСУ против ОБСЕ

СММ ОБСЕ в Донбассе проводит разведку с помощью беспилотников Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Боевики вооруженных формирований Украины в Донбассе собираются бороться с беспилотниками Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с помощью зенитных ракетных комплексов. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции ЛНР.

— В последнее время ВСУ активизировали применение станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с целью препятствования работе СММ ОБСЕ по выявлению размещения техники в нарушение Минских договоренностей, но отсутствие достаточного количества мобильных станций будет нивелироваться работой зенитных ракетных комплексов (ЗРК), — говорится в сообщении.

Данные оборонного ведомства Республики также подтверждает тот факт, что в 38-м зенитном ракетном полку запланировано проведение внезапных сборов с расчетами ЗРК «Стрела-10». Причем одна из проблем, которая будет поднята на сборах, это противодействие беспилотникам.

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