В ДНР заявили о гибели военнослужащего Народной милиции в результате обстрела со стороны ВСУ

ВСУ целились по поселку Красный Партизан. Фото: пресс-центр штаба ООС

Защитники Донецкой Народной Республики попали под обстрел боевиков вооруженных формирований Украины. В результате один военнослужащий Народной милиции погиб, а еще двое получили ранения. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

— С прискорбием сообщаем, что в результате целенаправленного обстрела погиб защитник нашей Республики, и двое получили ранения. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего, — говорится в сообщении.

Днем ВСУ открыли минометный и ракетный огонь в направлении поселка Красный Партизан, который расположен возле Ясиноватой. Представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня отправила запрос для задействования координационного механизма, чтобы с его помощью установить режим тишины. Однако обращение было проигнорировано.

В свою очередь Народная милиция ДНР ответным огнем подавила боевую активность противника. Потери со стороны вооруженных формирований уточняются.

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