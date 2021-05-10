Бессмертный полк в Донецке - 2021: 9 мая по главной улице столицы прошли 50 тысяч человек

Бессмертный полк в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке – 2021 прошел в очном формате. В общественной организации «Молодая Республика» рассказали, сколько человек приняло участие в международной акции в столице и во всей Республике.

- Во всех городах и районах Донецкой Народной Республики прошла Международная гражданско-патриотическая акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие порядка 80 тысяч человек по всей Республике, - говорится в сообщении. - В столице ДНР, сразу же после Парада Победы, с портретами дедов и прадедов прошли 50 тысяч жителей Донецка.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин присоединяется к шествию. Лидер государства держит в руках портрет дедушки. Эргаш Хасанов – участник Великой Отечественной войны, награжден многими орденами и медалями за защиту Родины.

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