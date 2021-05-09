Бессмертный полк в Донецке – 2021: Многотысячное шествие прошло по улице Артема

Бессмертный полк в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

9 мая акция Бессмертный полк в Донецке – 2021 прошла в очном формате. По главной улице города прошли несколько тысяч жителей и гостей Донецкой Народной Республики.

Построение участников акции началось в 9 часов 30 минут у знания бывшего Минугля. В руках у участников портреты героев Великой Отечественной войны, воинов интернационалистов и защитников, сложивших головы в нынешней войне в Донбассе.

Шествие Бессмертного полка стартует по главной улице столицы Республики сразу же после военного парада. Глядя на масштаб акции, на огромную «реку» из людей, которые несут портреты героев – пробегают мурашки по телу и невольно намокают глаза.

Отовсюду доносятся возгласы «Спасибо!» и «Ура!» С главной трибуны спускается Глава Донецкой Народной Республики. Денис Пушилин присоединяется к шествию. Лидер государства держит в руках портрет дедушки. Эргаш Хасанов – участник Великой Отечественной войны, награжден многими орденами и медалями за защиту Родины.

Бессмертный полк в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В руках участников шествия Бессмертного полка нередко встречаются портреты Первого Главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. Многие несут фотографии Гиви, Моторолы, Мамая – погибших защитников Донбасса.

Кто-то несет сразу несколько фотографий. «Семья, опаленная войной. Их было 17…» - написано на плакате с несколькими фотографиями, который пенсионерка пронесла по улице Артема. Многие дончане идут в шествии вместе с детьми, поют песни военных лет.

- Иду в Бессмертном полку уже пятый год, - говорит шахтер Сергей Голиков из Макеевки. – Для меня это большая честь и долг перед дедом и всеми теми, кто вложил свою лепту для Великой Победы, благодаря которой мы живем. Очень жаль, что на Украине пытаются забыть подвиг народа и продолжают идеи, против которых сражались наши деды. Даже в такой светлый праздник украинские военные продолжают стрелять по мирным домам.

Бессмертный полк в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Жительница Киевского района Донецка идет с портретами своего дяди Николая Шалашкова и его боевого товарища Героя Советского Союза Бориса Окрестина.

- Мой дядя родился в 1922 году. В 1940-м году он поступил в летное училище, а спустя год его призвали. Дядя прошел всю войну и погиб 22 апреля 1945 года, незадолго до Великой Победы, - рассказывает Анна Ивановна. - Он был воздушным стрелком. У меня есть наградные листы - четыре ордена: Орден Красного Знамени, Орден Красной Звезды, Орден Отечественной войны 2-й степени и Орден Славы 3-й степени, приказ о награждении которым был подписан 16 апреля - за 6 дней до гибели дяди. Вручить этот Орден ему не успели.

Дядя Анны Ивановны неоднократно отбивал атаки истребителей противников - был лучшим воздушным стрелком полка. Во время воздушного боя в районе Минска он атаковал штурмовиков противника и был ранен в обе ноги. Жгутом перетянул раны, остановил кровь и продолжил бой. Сбил самолет противника.

- После этого он попал в госпиталь, а его летчику Борису Окрестину дали другого стрелка - Виктора Солодухина. Во время боевого вылета Окрестин и его боевой товарищ погибли. Дядя после госпиталя продолжил боевой путь, который закончился в Прибалтике, - говорит Анна Ивановна. – А совместная служба Героя Советского Союза Бориса Окрестина и моего дяди началась как раз в боях за Донбасс. 17 июля 1943 года они стали совместным экипажем. Во время освобождения Донбасса они летали в районе Саур-Могилы. Дядя совершил 13 вылетов, освобождая Донбасс. Я храню его совместное фото с Борисом Окрестиным, на которой надпись: «В дни ожесточенных боев за Донбасс. Гвардии младший лейтенант Окрестин, гвардии старшина Шалашков».

Бессмертный полк в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Среди участников шествия немало тех, кто впервые пронес портрет своего героя в Бессмертном полку.

- Каждый раз, когда смотрела на прохождение Бессмертного полка по телевизору или, когда приходила на Парад на площадь Ленина, у меня наворачивались слезы. В этом году я решила принять участие в акции, - рассказывает Светлана Тополева. – Я несу портрет своего прадеда. Он прошел почти всю войну. Получил серьезное ранение и был комиссован. Я его никогда не видела. Он умер за год до моего рождения.

Колонна Бессмертного полка растягивается на несколько километров – от площади Ленина и до проспекта Мира. Конечная точка шествия – парк Ленинского Комсомола.

Бессмертный полк в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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