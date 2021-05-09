«Будем же достойны памяти наших великих предков!» Как прошел Парад Победы в Донецке – 2021

Парад Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке - 2021 традиционно прошел 9 мая в центре города. По улице Артема прошли пешие парадные расчеты и военная техника.

Парад открыла знаменная группа военнослужащих отдельного Краматорского комендантского полка, которая внесла Государственный флаг Донецкой Народной Республики и копию легендарного Знамени Победы.

Парад Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке - 2021 Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Парад Победы в Донецке - 2021 Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Начальник Управления Народной милиции генерал-майор Денис Синенков и заместитель начальника штаба Управления Народной милиции полковник Эдуард Пелишенко провели объезд парадных расчетов. После этого доклад был представлен Верховному главнокомандующему.

Парад Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке - 2021 Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Глава ДНР Денис Пушилин Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Глава Республики Денис Пушилин поздравил жителей с Днем Победы и отметил, что для нашего народа этот праздник всегда был и остается самым главным. Руководитель государства обратился к ветеранам.

- Спасибо вам за ваш подвиг! Время не властно перед вашим мужеством, достоинством, стойкостью и поистине стальной силой духа. Наши ветераны сражались за жизнь – против смерти. И мы всегда будем равняться на них. Современные защитники Русского Донбасса хранят традиции героев прошлых лет, - сказал Денис Владимирович с трибуны.

Также Глава государства обратился к нынешним защитникам Донбасса, которые обороняют рубежи.

- Товарищи военнослужащие! В грозном 41-м политрук Клочков произнес знаменитые слова: «Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва!» Эта фраза актуальна и для нас с вами. За нами Трудовские и Зайцево, Ясиноватая и Александровка. За нами Шахтерск, Торез, Моспино и Иловайск. За нами Россия! Только силой единства многонационального государства наши деды и прадеды сломали хребет фашистскому зверю и закончили войну в его логове – городе Берлине. Только в единстве с братским народом России мы можем успешно противостоять современному неофашизму и его киевским и львовским пособникам. Будем же достойны памяти наших великих предков! Мы твердо знаем, что со щитом их наследия, с оружием их веры мы непобедимы.

Парад Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В этом году в Параде Победы приняли участие больше 1 800 человек. Среди них представители различных родов войск Донецкой Народной Республики, курсанты Донецкого высшего общевойскового командного училища, сотрудники Министерства внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики и юнармейцы. Впервые в Параде приняли участие призывники Народной Милиции.

Также по улице Артема прошло больше 70 единиц военной техники, в том числе и новой - автомобили «Патриот» мобильных рот и плавающие транспортеры.

Посмотреть Парад Победы жители и гости Республики пришли вместе с детьми. Многие были одеты в военную форму Красной армии.

Парад Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Главное - рассказывать нашим детям о подвиге дедов и прадедов. Память о них всегда должна храниться в каждом из нас, - говорит дончанка Марина Дацкая, которая привела на Парад пятилетнего сына.

- Мне очень понравился Парад. Низкий поклон нашим защитникам, которые в обороняют нашу землю, - говорит пенсионерка Мария Тимофеевна.

Сразу же после военного Парада по главной улице Донецка прошло шествие Бессмертного полка.

Парад Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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