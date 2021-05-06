ВСУ нанесли минометный удар по Донецку

ВСУ обстреляли пригород Донецка. Фото: Штаб ООС

Вооруженные формирования открыли минометный огонь по селу Веселое, что на окраине Донецка. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Отмечается, что огонь по Веселому был открыл огонь в 16.00.

- По району было выпущено шесть мин калибром 82 миллиметра, также применялось стрелковое оружие.

В СЦКК рассказали, что киевские силовики стреляли с подконтрольного Киеву населенного пункта Пески. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Напомним, что 5 мая украинские вооруженные формирования обстреляли северный водопроводный узел Донецка. Вследствие перебоя в работе насосов подача воды на часть города была приостановлена. Сотрудники станции на момент обстрелов находились в бомбоубежище. Утром 6 мая водоснабжение было восстановлено.

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