Водоснабжение в Киевском районе Донецка восстановлено

Под обстрел попал северный водопроводный узел Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Киевском районе Донецка восстановили водоснабжение. Об этом сообщил начальник отдела водоснабжения и водоотведения департамента жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства и ЖКХ ДНР Сергей Иванов.

- Ремонтные работы по восстановлению электроснабжения уже выполнены, и объект возобновил работу в штатном режиме. Осуществляется подача воды потребителям, – сказал он.

Напомним, что жители Киевского района остались без водоснабжения в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины. Под обстрел попал северный водопроводный узел. Вследствие перебоя в работе насосов подача воды на часть Донецка приостановлена. Сотрудники станции на момент обстрелов находились в бомбоубежище.

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