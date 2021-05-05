Один из районов Донецка остался без водоснабжения из-за обстрелов ВСУ

В результате обстрела жители Киевского района Донецка остались без воды [архив] Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Водоснабжение Киевского района Донецка приостановлено из-за обстрелов ВСУ. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В оперативной сводке сообщалось, что после семи часов вечера боевики вооруженных формирований Украины атаковали северо-западную окраину Донецка. В результате чего были зафиксированы повреждения.

Так, в Веселом была повреждена кровля жилого дома, северный водопроводный узел и остекление насосной станции. Вследствие перебоя в работе насосов подача воды на часть Донецка приостановлена. Сотрудники станции на момент обстрелов находились в бомбоубежище.

Представительство ДНР в СЦКК предприняло попытку установить режим тишины в этом районе, но обращение о задействовании координационного механизма было в очередной раз проигнорировано.

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